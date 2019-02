Mercoledi 27 febbraio alle ore 19 Daniele Viganò presenta il suo libro "7 giorni per volare", edito da Sperling&Kupfer, nella splendida cornice del Marriott Hotel a Milano, attraverso un coinvolgente speech. Un viaggio per cambiare la nostra vita in meglio, alla scoperta del nostro talento liquido.

IL CONTENUTO

Hai mai pensato di realizzare il sogno che tieni chiuso nel cassetto? Di dare vita al progetto che hai

a cuore? Di dare voce al tuo talento? Non è facile riuscire a mettere in pratica un’idea, che sia di

natura imprenditoriale, lavorativa o personale. Ma Daniele Viganò, imprenditore e speaker

motivazionale, ha raccolto in questo libro il suo metodo vincente per aiutare chiunque a realizzarsi.

Daniele ha una storia unica, una vera fonte d’ispirazione. La sua carriera non parte da un garage, ma

da un giardino, quando, in una sera d’estate, con un amico decide di iniziare un viaggio che avrà

risultati inaspettati. Sono passati quindici anni da allora, Daniele è diventato CEO di quell’azienda

tanto sognata e ha formato oltre 150.000 persone parlando su palchi italiani e spagnoli. Prendendo

spunto dalla sua ricca esperienza personale, l’autore mette a punto un metodo contraddistinto da una

formula pratica, semplice e ripetibile, articolato in sette giorni: sette momenti metaforici per

prepararsi al cambiamento, sette lezioni per pianificare la propria strada, sette consigli utili ed

efficaci per vincere le paure, imparare a circondarsi delle persone giuste, credere in se stessi e

focalizzarsi sull’obiettivo. Raccontato con l’aiuto degli esempi di grandi ispiratori e corredato da

aforismi motivazionali, 7 giorni per volare insegna a spiccare il volo e a valorizzare la parte

migliore di ognuno di noi.

L’AUTORE

Daniele Viganò imprenditore dal 1990 nei più svariati settori, dal farmaceutico all’immobiliare, dal

tech al food, allo spettacolo, è cofondatore del gruppo MyBest, che opera nel mercato della

switching economy con oltre sette milioni di clienti tra Italia e Spagna e che è quotato all’Euronext

di Parigi. Appassionato da sempre di formazione, spesso invitato come speaker motivazionale in

grandi aziende o eventi, crede nella sharing economy e nella blockchain. Con i suoi corsi ha

formato oltre 150.000 persone. È nel CDA di differenti società in Italia e Spagna. 7 giorni per

volare è il suo primo libro.