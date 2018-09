Darsena fogna a cielo aperto: "Uno spettacolo ignobile"

Le condizioni in cui versa la Darsena di Milano continuano a fare discutere. Lo spettacolo del "porto" cittadino anche agli occhi dei tanti turisti è in effetti specie nel fine settimana davvero poco decoroso, con i "resti" delle serate della movida e non solo che affiorano dalle acque del Naviglio. Complice anche il costante abbassamento del livello dell'acqua. Una situazione che, come ha riportato già in passato Affaritaliani.it Milano prosegue da tempo e che torna ora particolarmente d'attualità nei giorni in cui la città si appresta a discutere il progetto della riapertura dei Navigli. . Commenta il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico: "“Lo spettacolo in cui versa la Darsena, il porto di Milano, è ignobile. Un biglietto da visita veramente indegno per una città che ambisce ad essere una grande capitale internazionale”.