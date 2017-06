Darsena, giro di vite: bottiglie in vetro vietate e Daspo per gli abusivi

Non solo piazza del Duomo e lo stadio di San Siro: il piano di sicurezza del Comune di Milano in vista dell'estate riguarda anche la Darsena. Con tre ordinanze ad hoc che sembrano pensate su misura per evitare incidenti come quello di Torino dove, durante la finale di Champions, un falso allarme bomba ha scatenato il panico tra la folla e dove molti feriti si sono registrati a causa del "tappeto" di cocci di bottiglie di birra che si era creato per terra a causa della vendita di bevande in vetro. La prima ordinanza vieta infatti di portare bottiglie di vetro in Darsena. La seconda ne vieta la vendita nel porto, la terza propone invece l'applicazione del Daspo ai venditori abusivi in Darsena.