Darsena, mille euro di multa ai consiglieri del tuffo. "Faremo ricorso"

Milano: multa mille euro a consiglieri per tuffo in Darsena

E' costato caro il tuffo nelle acque della Darsena di lunedi' scorso ai consiglieri comunali della lista civica 'Noi Milano' e della Lega Nord, che si sono visti recapitare a casa una multa di mille euro a testa. I consiglieri, che si sono tuffati nelle acque del porto milanese per dimostrare che il bagno si puo' fare e che la zona puo' essere resa balneabile, hanno infranto il Codice della navigazione e per questo la loro sanzione e' lievitata a mille euro.

Il capogruppo della Lega Nord in Consiglio comunale, Alessandro Morelli, ha poi spiegato: "siamo intenzionati a fare ricorso" perche' "e' chiaro che questa multa da mille euro rappresenta una ripicca dal punto di vista politico". Il consigliere, cosi' come gli altri suoi colleghi, si aspettava di ricevere una multa da 150 euro e non di oltre mille, "e' giusto che anche i politici paghino le multe come gli altri cittadini - ha aggiunto - ma questa e' una situazione grottesca e rispetto a cui c'e' un indirizzo politico". Morelli ha incontrato la stampa in piazza della Scala, di fronte a Palazzo Marino, per parlare della volonta' di fare ricorso. Indosso aveva la maglietta con la scritta 'Riapriamo i Navigli' e in mano la foto dell'assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza, mentre dipingeva la fiancata di un auto in sosta vietata durante il Cleaning Day, gesto che aveva scatenato polemiche politiche. "Io da chi imbratta le auto una multa non me la faccio fare", ha commentato.