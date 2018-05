DASPO urbano, Lega: “Basta invasione di nomadi in zona 7”

“Basta invasione di nomadi in zona 7”. Per questo motivo la Lega lunedì presenterà al Municipio 7 la proposta di DASPO urbano.



“Un allontanamento dal territorio, per tutti i rom che continuano a occupare le zone di Baggio, Muggiano e Quarto Cagnino e a imbrattare i parchi, uno su tutti il Parco delle Cave. La situazione è fuori controllo, ma noi offriamo al Sindaco una soluzione concreta e risolutiva per il problema”, commenta il consigliere Francesco Giani della Lega.



“L’invasione di vie e di parchi, nella periferia del Municipio 7, da parte di camper e roulotte di rom va avanti da anni. Anche in passato sgombero dei rom dalla piazza d’armi non ha cambiato la situazione, perché questi sono tornati a occupare le stesse aree”, aggiunge il consigliere della Lega Rosario Cifalà. "E' ora di intervenire in modo risolutivo, una volta per tutte."