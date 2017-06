David Lloyd Clubs arriva in Italia, firmato l'accordo con il club Malaspina

David Lloyd Leisure (DLL), il gruppo leader europeo in ambito fitness e salute, ha firmato l’accordo con il Malaspina Sporting Club di Milano, che verrà finalizzato il prossimo settembre e integrerà il 111° club all’interno del gruppo, e determinerà l’ingresso nel mercato italiano con la prima struttura di proprietà nel nostro Paese. DLL prevede di investire 6 milioni di Euro durante il prossimo inverno per rinnovare l’intera struttura. Con il Malaspina Club, l'azienda conta attualmente 111 club - 13 in Europa continentale, con sedi in Olanda, Belgio, Spagna, Irlanda e ora Italia e 98 club nel Regno Unito.



DLL sta attivamente cercando nuove opportunità di acquisizione in Italia, in linea con lo sviluppo dei propri ambiziosi piani di espansione. L'annuncio arriva dopo meno di due settimane dall'acquisto di 14 club di Virgin Active, dall'apertura ufficiale del terzo club premium Harbour Clubs e di altre due strutture del Regno Unito - The Park Club a Londra e The Academy Club ad Harrogate.



Queste operazioni dimostrano la leadership di David Lloyd Leisure in Europa in termini di fatturato, superando il mezzo milione di iscritti (570.000). Glenn Earlam, CEO di David Lloyd Leisure, ha commentato: “L'accordo con il Malaspina rappresenta un grande passo per il piano di espansione del gruppo, essendo il nostro primo club – speriamo di una lunga lista - in Italia. Secondo noi questa nazione ha il profilo giusto per garantire il successo del nostro brand: un paese attento alla salute e alla forma fisica, focalizzato sulla famiglia e l’importanza di trascorrere del tempo insieme, non può che venire soddisfatto dai servizi offerti dai nostri club”.