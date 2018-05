Davide Casaleggio: "Una banca pubblica per gli investimenti in ricerca"

Non voleva le telecamere, per parlare del mondo digitale. È stato accontentato. Davide Casaleggio ha incrociato i telefonini dei cronisti interessati ad ascoltarlo, invece, al Teatro Dal Verme a Milano. Ospite di una società di consulenza finanziaria: Moneyfarm. L'occasione per l'uno e per gli altri è stata quella di farsi conoscere e di far capire quale sia la filosofia alla base di ciascuna. "In un paese in cui difficilmente si trova un esperto programmatore occorre un cambiamento di mentalità - dice Casaleggio - occorre una banca pubblica che permetta gli investimenti in ricerca che arrivi a 2.6 punti percentuali di Pil come in Francia". Noi investiamo meno della metà. Non vuole le telecamere e non vuole le domande ma basta ascoltare le sue riflessioni per capire che Casaleggio punta alla Cassa. Quella dei depositi e prestiti. L'ambito e lo spirito dei processi digitali della Casaleggio punta a un modello ibrido pubblico/ privato, in cui la partenza di tutto, sia il pubblico. Con un piede a Palazzo Chigi poi la Cassa è più vicina. "L'ecosistema della innovazione (il programmatore che resti a Milano anziché andare all'estero) richiede una razionalizzazione della spesa."

Il cerchio si chiude. Il futuro a Cinque Stelle punta a modelli di welfare consolidati nel tempo. "La Germania guarda a modelli automatizzati per produrre scarpe sportive: ed ha già ritirato la sua produzione estera. Più automatizzazione insomma, più società 4.0" "Stiamo parlando di un salto di livello mai visto prima: sta arrivando qualcosa di più impattante; è la rivoluzione industriale." Proprio come nel 1800.