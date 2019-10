De Corato: "A Milano 49mila clandestini, riaprire il Cpr di via Corelli"

"La stazione centrale di Milano e' da tempo area in cui si concentrano spacciatori, rapinatori e borseggiatrici stranieri. Urge pertanto l'apertura del Centro Permanenza per i Rimpatri di via Corelli che ho trovato quasi ultimato durante la mia visita il 26 settembre scorso". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

A MILANO 49.000 CLANDESTINI - "Dobbiamo ringraziare la Polfer per i quotidiani arresti - aggiunge De Corato - soprattutto di extracomunitari in una zona diventata tra le piu' pericolose della citta'. A Milano, secondo i dati di Polis e Orim, sono presenti 48.900 clandestini. Chiedo inoltre di controllare sistematicamente tutti coloro i quali bivaccano nei pressi della stazione, l'ultimo blitz risale a quattro mesi or sono".

CITTADINI ESASPERATI - "Continuo a ricevere sempre maggiori segnalazioni di cittadini esasperati - conclude l'assessore regionale -. Se non si bonifichera' l'area da spacciatori e ladri, nulla verra' mai risolto".