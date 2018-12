De Pasquale: "I ghisa fanno bene a scioperare. Ecco perché"

di Fabio Massa



Lo sciopero, con tutta probabilità, sarà spostato a Capodanno. O meglio, questa potrebbe essere la volontà dei ghisa. Il prefetto Saccone prenderà la decisione finale già oggi, e probabilmente non sarà quella di precettare i vigili urbani, ma di differire lo sciopero. Così, è gioco facile per le sigle sindacali invitare allo "sciopero degli straordinari" per la notte di Capodanno. Ovvero proprio quando ai ghisa è chiesto un super lavoro. E contro la polizia locale si è scatenata una bagarre politica. "Sono tutti contro di loro - spiega il consigliere comunale Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino - E invece io li difendo". L'attacco è quello più semplice: secondo il racconto i ghisa non vogliono il badge. "E allora si pensa che non vogliano il badge perché non vogliono timbrare il cartellino, perché si vogliono fare i cavoli loro. Insomma, perché sono dei fannulloni. Questo è sbagliato, e già solo per questo fanno bene a scioperare".



Ma c'è di più, spiega De Pasquale ad Affaritaliani.it Milano: "Il badge ha forse il significato di volerli tenere più in ufficio, invece che nelle strade? E' paradossale che l'amministrazione Sala voglia questo e che la polizia locale invece, con grande senso di responsabilità e amore per la città, vada in direzione opposta. I ghisa devono stare per strada, a garantire la nostra sicurezza. Imbrigliarli, imprigionarli con il badge è una follia. Piuttosto Beppe Sala proceda con le assunzioni. E lasci stare il badge: il tasso di assenteismo è il più basso tra tutte le categorie comunali proprio perché non hanno il badge e fanno il loro lavoro". Assumere, spiega De Pasquale, "con il decreto Salvini si può: bisogna aumentare gli organici e presidiare il territorio. L'amministrazione non sta andando in questo senso ed è giusto che faccia marcia indietro. Ed è giusto che sia garantito ai ghisa il diritto al loro sciopero che ha motivazioni sacrosante".



