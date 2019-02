De Rosa (M5S Lombardia) a Sala: faccia il sindaco o si candidi a primarie PD



“Sala è ossessionato dal Governo e dal M5S tanto che invece che fare il sindaco ci tira in ballo ogni giorno in cerca di visibilità. La sua Milano è tutto meno che un esempio di buona amministrazione, prova ne sia i buchi di bilancio da coprire con un aumento mostruoso dei biglietti dei mezzi pubblici a 2 euro e il rinvio della tariffa unica integrata a luglio dopo giorni di polemiche sterili. Se il ruolo di sindaco gli sta stretto si candidi alle primarie del PD per soddisfare le sue velleità nazionali. È lo stesso partito che ha smantellato i centri per l’impiego che Sala dice di non aver mai frequentato perchè troppo preso a fare il manager con soldi pubblici e a passare da destra a sinistra”, così Massimo De Rosa, consigliere regionale del M5S Lombardia, in risposta alle dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala sul reddito di cittadinanza, sull’autonomia e su quota 100.