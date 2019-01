Decreto Sicurezza, Fontana difende Salvini: "I sindaci contrari sbagliano"

DECRETO SICUREZZA, ATTILIO FONTANA DIFENDE SALVINI: "I SINDACI CONTRARI SBAGLIANO"

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che ha un passato come sindaco di Varese e come presidente regionale dell'Anci, l'associazione dei Comuni, difende il decreto sicurezza, contro cui si sono alzate le voci di diversi sindaci a partire da quello di Palermo, Leoluca Orlando. "Sono dalla parte del Ministro Salvini su un provvedimento accettabile, comprensibile e anzi auspicabile - ha osservato al Giornale Radio Rai (Radio1) - Non dimentichiamo che il provvedimento e' stato anche sottoscritto dal Presidente della Repubblica, opporsi significa accusarlo di essere colluso con eventuali nefandezze fatte dal ministro che lo ha proposto".

"Purtroppo - ha aggiunto Fontana - ho assistito anche a un'Anci che, negli ultimi anni, ha fatto piu' spesso polemica con i governi avversari e mai con quelli della propria maggioranza. Secondo me e' soprattutto una speculazione politica. Credo che sia il momento di essere meno desiderosi di apparire e piu' attaccati alle cose concrete".