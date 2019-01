Decreto sicurezza, Majorino: "Bene confronto, finora negato da Salvini"

Sicurezza: Majorino, bene confronto, finora negato da Salvini

Pierfrancesco Majorino apprezza l'apertura al dialogo sul decreto sicurezza da parte di palazzo Chigi ma ricorda che il confronto e' finora stato negato dallo stesso autore del provvedimento, il vicepremier Matteo Salvini.

Come si legge in un post sul profilo Facebook dell'assessore Pd della giunta milanese guidata da Beppe Sala, "la disponibilita' di Conte ad aprire un confronto con i sindaci sugli effetti perversi della Legge Salvini mi pare importante (e doverosa)". "La legge - prosegue Majorino, che gia' nei giorni scorsi si era espresso a favore delle critiche del sindaco di Palermo Leoluca Orlando - crea mille pasticci, e' utile che ci sia subito un ambito di confronto. Quello che Salvini nei fatti ha negato in tutti questi mesi".