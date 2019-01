Decreto Sicurezza, Majorino: "Pronti a disobbedire a Salvini"

Decreto Sicurezza, Majorino preannuncia disobbedienza civile

"Non abbiamo nessuna intenzione di togliere l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo che l’hanno già fatta, legge o non legge". E' il tweet dell'assessore alle Politiche sociali del comune di Milano Pierfrancesco Majorino. Tweet in cui sembra prefigurare disobbedienza civile di fronte al decreto Sicurezza di Salvini, anche se sul punto il sindaco Beppe Sala non si è ancora espresso.

Majorino, Milano in piazza il 2 marzo contro legge Salvini

Prevista poi una manifestazione in piazza sabato 2 marzo 2019 a Milano per opporsi alla legge Salvini. Ad annunciarla sempre l'assessore alle Politiche sociali del comune di Milano, Piefrancesco Majorino, in un post su Twitter. "Le forme di opposizione alla Legge Salvini dovranno essere molte. Una strada è quella indicata da Orlando (giusta politicamente al di là del numero dei casi). Un'altra sarà quella di aiutare comunque chi finirà in strada. E Milano scenderà in piazza il 2 marzo", ha scritto su Twitter Majorino.