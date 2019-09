Del Corno: "Con Franceschini parlerò della nuova Brera. Cultura è centrale"

Con Dario Franceschini, tornato al Ministero dei Beni Culturali, "c'e' da affrontare il tema cruciale di Palazzo Citterio" che dovra' ospitare la nuova sede della Pinacoteca Nazionale di Brera, aggiuntiva rispetto a quella storica nel cuore della citta'. A dirlo e' l'assessore alla Cultura di Milano, Filippo Del Corno, rispondendo ai cronisti a margine della conferenza stampa di presentazione della Movie Week. "Sono sempre stato d'accordo con la visione espressa dal direttore James Bradburne - ha proseguito del Corno - sulla necessita' di nuovo intervento che lo renda una sede davvero adatta alle ambizioni che Bradburne ha giustamente in mente; un museo delle collezioni che Brera ha gia' a disposizione". Proprio per questo l'assessore si e' detto convinto "che la vera grande priorita' sia rimettersi tutti attorno al tavolo perche' Palazzo Citterio riparta e arrivi ad un punto definito. Per la citta' di Milano si tratta di un nuovo tassello dell'offerta culturale e museale molto significativo". Con Franceschini ci sara' poi da far ripartire il dialogo anche su altri temi, ad esempio "il Museo del Design alla Triennale", per il quale bisogna "rafforzare un percorso avviato con il precedente ministro, Alberto Bonisoli, e portarlo avanti".

"Noto con piacere che per la prima volta nella storia d'Italia, il capo delegazione di uno dei partiti piu' importanti della coalizione e' anche ministro dei Beni e delle Attivita' Culturali. Questo significa che finalmente emerge la centralita' di questo Ministero". Cosi', l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, ha commentato il ritorno di Dario Franceschini al Ministero dei Beni e delle Attivita' culturali, parlandone con i cronisti. Del Corno, si e' detto "personalmente contento" perche' con Franceschini ha "lavorato sempre benissimo e considerato il suo lavoro al Ministero di straordinaria qualita'". La sua figura in questa posizione, con il contemporaneo ruolo all'interno del Partito Democratico "fara' capire quanto sia importante per questo Paese uno sviluppo di un piano strategico della cultura a livello nazionale", ha concluso Del Corno.