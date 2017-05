Delegazione Cio a Milano, Malagò sogna le Olimpiadi 2028

La fiaccola olimpica

La delegazione del Cio, comitato olimpico, è stata a Milano per una due giorni utile a verificare la candidatura della città ad ospitare nel settembre 2019 la sessione che assegnerà i Giochi invernali del 2026, evento che dovrebbe portare circa 10mila persone per una settimana, con lavori al centro congressi MiCo e cerimonia di apertura alla Scala. Milano non ha in effetti concorrenti dopo che le altre pretendenti si sono tirate indietro. Il sogno proibito si chiama Olimpiadi 2028: sfumata l'opzione Roma per il 2024, il presidente del Coni Giovanni Malagò accarezza l'idea. Un discorso che potrà essere intavolato solo dopo il 15 settembre, quando a çima ci sarà l'assegnazione dei Giochi 2024. I delegati Cio sono stati guidati dal sindaco di Milano Beppe Sala, dal presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e da Malagò stesso. Che commenta: "I delegati si sono espressi positivamente e sono colpiti dall’atmosfera e dalla crescita di Milano. Io sono molto entusiasta del lavoro di squadra fra Coni, Regione e Comune. Le premesse ci sono tutte. Il 2028? Sognare non costa nulla, ma ogni discorso andrà fatto e rivisto dopo Lima".