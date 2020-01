Dell'Orto presidente di Assolombarda: Bonomi a Roma? Lui ci riprova

Qualcuno vociferava potesse essere lui a provare a battere Beppe Sala. E invece no. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano Andrea Dell'Orto ha una strada molto ben tracciata. E questa volta potrebbe arrivare all'obiettivo che si è prefissato: la presidenza di Assolombarda. Dell'Orto è il presidente di Ancma e soprattutto il padrone di una azienda che è un vero orgoglio italico: i suoi carburatori sono su tutte le moto che contano. Aveva sfidato Carlo Bonomi nell'ultima contesa per la guida degli industriali milanesi. E aveva perso di otto voti. Pochissimo, un'incollatura. Malgrado sia brianzolo, qualcuno aveva pensato a lui per opporlo a Beppe Sala. Del resto, mondo produttivo contro manager, giovane, amato dagli imprenditori, Dell'Orto avrebbe potuto essere una spina nel fianco. E invece no: la strategia di Dell'Orto dovrebbe essere quella di ritentare in Assolombarda laddove Carlo Bonomi riuscisse ad arrivare al vertice di Confindustria. Secondo rumors il rapporto tra i due sarebbe in una fase di tregua, ma armata. Non si sono mai amati, e non si amano. Ma in questo caso per l'eterogenesi dei fini potrebbero volere entrambi la stessa cosa: la promozione di Bonomi e l'ascesa di Dell'Orto.

