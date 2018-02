Dell'Utri, niente scarcerazione per curarsi a Milano: "Potrebbe fuggire"

Marcello Dell'Utri

Dell'Utri, no a cure in Humanitas. I giudici: "Potrebbe fuggire"



Marcello Dell'Utri, niente cure all'Humanitas di Milano: l'ex senatore di Forza Italia non ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Sorveglianza di Roma e dovrà restare in carcere a Rebibbia: il tumore di cui soffre non è in stato avanzato ed è ancora in grado di deambulare. Sarebbe quindi in grado di fuggire, teoricamente. Di questo si sono convinti i giudici che hanno esaminato la sua richiesta, ritenendo che Dell'Utri possa essere curato adeguatamente presso ireaprti sanitari del carcere. No quindi anche alla sospensione della pena per recarsi in Humanitas.