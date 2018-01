Delpini: "Il problema dell'Italia è il calo delle nascite, non l'immigrazione"

Mario Delpini

Mons. Delpini, ma i politici gridano e si insultano su altri argomenti

Il problema dell'Italia non è l'arrivo dei migranti ma il calo delle nascite, anche se i politici parlano e litigano di altro. E' quanto denuncia monsignor Mario Delpini arcivescovo di Milano, intervistato da Vatican News.

"La mia immagine di quello che l'Italia deve affrontare non coincide con gli argomenti per cui si grida o ci si insulta qualche volta nei dibattiti politici - sottolinea Delpini - Il problema prioritario è quello demografico, l'invecchiamento della popolazione sintomatico di una scarsa inclinazione a generare futuro: mi pare che questo denunci una mancanza di speranza che non si deve spegnere per coloro che bussano alle porte dell'Europa e che rischia di essere già spenta dentro l'Europa".