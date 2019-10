Denuncia caso di maltrattamento, maestra sospesa da scuola nel Pavese

Ha denunciato all'ufficio di presidenza come una sua alunna avesse "evidenti" lividi sulle gambe e da tempo manifestava comportamenti sospetti e pianti continui senza un apparente motivo. Tanto e' bastato alla maestra per allarmarsi. La donna, in servizio in una scuola elementare della provincia di Pavia, dopo aver allertato la dirigente dell'istituto ha provveduto a segnalare il fatto anche alle forze dell'ordine. Peccato che per aver denunciato la maestra e' stata sospesa per un giorno: la dirigente l'ha accusata di "aver violato il segreto d'ufficio e aver arrecato un danno d'immagine alla scuola". L'insegnante per avere giustizia si e' rivolta al Tribunale di Pavia e il giudice ha invitato la dirigenza della scuola a revocare la sospensione.

"La vicenda della maestra di Pavia che, essendo rimasta inascoltata, ha denunciato un caso di violenza su un minore e che si e' ritrovata punita per aver danneggiato l'immagine della scuola ha dell'incredibile". Cosi' il sottosegretario all'Istruzione Peppe De Cristofaro condannando l'episodio avvenuto in una scuola elementare. "L'amministrazione scolastica dovrebbe piuttosto ringraziare questa docente - ha rimarcato il sottosegretario -. Spero che in tempi rapidissimi si possa annullare l'assurdo provvedimento di sospensione e chiedere scusa alla maestra, alla quale esprimo tutta la mia solidarieta'".