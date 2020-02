Deraglia treno alta velocità a Lodi, due morti e 27 feriti. Diretta - Foto

Deraglia treno alta velocità a Lodi, due morti e 27 feriti



Incidente sulla linea alta velocità all'altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi): un treno è deragliato e due vagoni, oltre alla motrice del Frecciarossa, si sono ribaltati. Morti i due macchinisti, mentre i feriti sono 27.



I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere, mentre le forze dell'ordine sono sul posto per capire i motivi dell'incidente. Sembra che fossero in corso dei lavori di manutenzione sulla linea, ma la dinamica è ancora tutta da accertare.



La prima ricostruzione - Secondo le forze dell'ordine la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello o qualche mezzo analogo che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa ancora un pò con la seconda carrozza che ad un certo punto si sarebbe ribaltata.





LA DIRETTA

8:55 - "Sono senza parole per l'incidente #frecciarossa di questa mattina a #Lodi. Un abbraccio forte ai feriti e le mie condoglianze alle famiglie delle vittime. E' una tragedia inspiegabile, su cui sara' necessario fare chiarezza". Lo scrive in un tweet la ministra della Politiche agricole, Teresa Bellanova.

8: 45 - "Sono iniziate le prime attività di riscontro per capire dove è stato il punto zero" del deragliamento "non si possono fare nessun tipo di considerazione sulla dinamica. I tecnici dovranno valutare". Lo ha detto a Rainews 24 il prefetto di Lodi Marcello Cardona, rispondendo alla domanda del cronista sul deragliamento del treno vicino a Lodi sulla linea ad alta velocità. Il prefetto è sul posto.

8:22 - Ci sono 27 feriti nell'incidente del Frecciarossa 9595 che è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. I feriti sono "lievemente contusi" e c'è solo un codice giallo di una persona con una "gamba fratturata", ha detto a RaiNews24 il colonnello dei carabinieri Massimo Margini.

8:15 - Dalle 5.30 di oggi la circolazione è sospesa sulla linea AV Milano – Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Lo comunica Ferrovie dello Stato, in una nota. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso.Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.

8:10 - Un treno ad alta velocità sulla linea Milano-Bologna è deragliato nei pressi di Lodi. "Abbiamo registrato questo sviamento del treno. Il bilancio è di due deceduti, i macchinisti, due codici gialli e 25 codici verdi", ha detto Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, in collegamento con Skytg24. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali più prossimi.

8:00 - C'erano 28 passeggeri in tutto (oltre al personale viaggiante di Trenitalia) sul treno Av 9595 Milano-Salerno deragliato stamani nei pressi di Livraga (Lodi). Il particolare e' stato confermato dalla Polfer, che effettua le indagini sul sito dell'incidente. Si tratta, infatti, del primo treno del mattino, partito dalla stazione Centrale del capoluogo lombardo alle 5.10.

7:50 - Le cause del deragliamento del treno sulla linea Milano-Bologna che ha causato la morte di due persone ed il ferimento di una trentina sono in corso di accertamento. La linea è stata sospesa, riferisce Rete Ferroviaria Italiana e tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.



7:10 - Una delle vittime del deragliamento del treno ad alta velocità sulla linea Milano-Bologna, è il macchinista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sarebbero una trentina i feriti.

6:00 - Almeno due vagoni, oltre alla motrice del Frecciarossa, si sono ribaltati in seguito all'incidente avvenuto a Livraga (Lodi). Ancora sconosciute le cause. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere.