Derby, coreografia per ultra morto: Salvini cambia decisione Polizia e dà ok

Ultra Inter, coreografia per il tifoso morto: Salvini dà il via libera

Una coreografia dedicata a Daniele Belardinelli, l'ultra morto negli scontri a margine di Inter Napoli dello scorso 26 dicembre: la Curva Nord dell'Inter intendeva esporla nel derby di questa domenica sera. Ma inizialmente il Gruppo Operativo Sicurezza aveva dato il proprio niet. Dubbi sull'opportunità di esporre il volto di una persona rimasta coinvolta in maniera attiva negli scontri. La Curva Nord è uscita nel pomeriggio con un duro comunicato in risposta a questa decisione. Poi, afferma Repubblica riportando fonti dal Viminale, l'intervento del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha dato il via libera alla coreografia, che dovrebbe rappresentare una grande immagine stilizzata di 'Dede' e la scritta 'Gli amici rimangono per sempre".

Il ministro si è detto soddisfatto dell'esito, dopo aver auspicato un "dialogo costruttivo tra tifoseria organizzata e forze di Polizia per non rovinare quella che per i sostenitori di Inter e Milan rappresenta la partita più importante e sentita della stagione".