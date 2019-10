Design, 'Vivere alla Castigioni' all'Acquario Civico, ospitalità protagonista

Inizia il percorso di avvicinamento al Premio Achille Castiglioni Design & Ospitalità lanciato durante la Design Week 2019, con il Patrocinio del Comune di Milano, e nato per sensibilizzare sull'importanza di un'ospitalità di qualità. Promosso dall'Associazione OspitaMi - che riunisce gli host milanesi con l'obiettivo di valorizzare gli affitti brevi puntando sulla qualità dell'ospitalità a partire dalla casa per allargare il raggio alla città intera - il percorso verso il Premio in programma durante la Design Week 2020 prevede una serie di incontri sul design e i territori a esso affini. Si parte il 16 ottobre, alle 18, presso l'Acquario Civico, con un incontro gratuito aperto al pubblico dal titolo 'Premio Achille Castiglioni Design & Ospitalità - Vivere alla Castiglioni', dove si parlerà della filosofia di Achille Castiglioni che si basa sulla predilezione per gli oggetti semplici e funzionali legata all'avvento del design industriale. È grazie a questa rivoluzione che nasce la possibilità di progettare oggetti "poco costosi, pratici e con una bella estetica", adatti a tutte le case. Dice Achille Castiglioni: ''Se gli oggetti in una casa sono validi, possono coesistere senza la necessità di uno stile che li accomuni''. Partendo da qui, dialogheranno Giovanna Castiglioni, figlia e custode dell'eredità del padre e l'architetto Matteo Pirola, docente di Architettura e Design al Politecnico di Milano. Al centro Milano, città-fucina nell'immediato dopoguerra dove nasce un rapporto di reciproco scambio tra gli architetti che lavorano contemporaneamente negli anni della ricostruzione per poi indagare la progettazione di Castiglioni accennando ai suoi progetti di architettura e agli allestimenti. Si arriverà a interagire con il pubblico per raccontare il processo progettuale che porta alla nascita degli oggetti dell'industrial design.