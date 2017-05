Desio, uomo sotto sfratto si barrica in casa: "Mi butto giù"

Sotto sfratto si barrica in casa e minaccia lanciarsi da finestra

Un uomo si e' barricato in casa e minaccia di lanciarsi dalla finestra a Desio, nel Monzese. Il gesto deriverebbe dall'operazione di sfratto che era in corso questa mattina dopo le 11 nell'appartamento. L'uomo ha due figli, che non sono con lui, e in casa non ha un allacciamento del gas ma una bombola, il che ha provocato l'allarme perche' in un primo momento minacciava di farla esplodere. La palazzina si trova in via Don Mauro Bonzi 38 ed e' stata evacuata. Sul posto ci sono vigili del fuoco e carabinieri della stazione locale, con il negoziatore del nucleo investigativo.