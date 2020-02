Detenzione illegale di droga: DrefGold condannato a 8 mesi

Il trapper DrefGold è stato condannato a 8 mesi di carcere, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario. Il 22enne Elia Specolizzi, noto trapper conosciuto con il nome d'arte di DrefGold, era imputato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La procura aveva chiesto un anno di carcere. Arrestato il 23 agosto scorso per il possesso di 100 grammi di droga, tra marijuana e hashish, e di 12 mila euro in contanti, l'artista ha sempre ammesso di essere un consumatore di erba, negando però di essere un pusher: "Non ho bisogno di spacciare, guadagno già tanto con la mia attività". Disposta inoltre la restituzione all'imputato dei 12 mila euro sequestrati al momento del blitz. Il giudice ha infine deciso di inviare in procura gli atti processuali relativi alle deposizioni rese in aula da due amici dell'imputato per dar modo ai pm di valutare eventuali profili di falsa testimonianza. "Una sentenza assolutamente contraddittoria perchè ridimensiona l'accusa originaria ed esclude l'ipotesi di spaccio ai fini di lucro, come testimonia la decisione del giudice di restituire il denaro provento della presunta attività di spaccio, ma condanna l'imputato per una presunta cessione gratuita che però non è stata dimostrata", ha commentato l'avvocato di DrefGold, Niccolò Vecchioni, che preannuncia il ricorso in appello.