DHL, operaio muore schiacciato dal muletto

Varese - Tragedia al magazzino DHL, all’esterno del terminal 2 di Malpensa: un operaio di 49 anni, Maurizio Mazzucchetti, è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto alle 6 e 30 all'interno del magazzino DHL fuori dal Terminal 2. L'uomo stava lavorando in un magazzino della ditta di spedizioni Dhl e probabilmente durante una manovra con un muletto, e' rimasto schiacciato, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'e' stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sul lavoro indagano gli agenti della Polaria (imprese-lavoro.com)