"Di perle e cicatrici": in Italia il nuovo libro di Pedro Lemebel

Torna in Italia la forza rabbiosa, provocatoria e struggente di Pedro Lemebel, scrittore e artista cileno simbolo della denuncia sociale

Il 29 maggio è uscito per la casa editrice Edicola il libro di Pedro Lemebel: Di perle e cicatrici, con la traduzione di Silvia Falorni.

“Artista e scrittore cileno, il miglior poeta della mia generazione senza bisogno di scrivere poesie”, nelle parole di Roberto Bolaño, Pedro Lemebel, è stato ed è tuttora un personaggio iconico della critica sociale e politica. Artista complesso dalla prosa al tempo stesso colta e oscena, Lemebel ha saputo raccontare con lucidità e coraggio la profonda oscurità di un paese ferito prima, da una sanguinaria dittatura e poi, da un feroce neo-liberalismo.

Pubblicato per la prima volta in Cile nel 1998, Di perle e cicatrici raccoglie 70 cronache compilò per il programma radiofonico Cancionero di Radio Tierra.

Le cronache raccontano il Cile degli Ottanta e Novanta del secolo scorso e sono probabilmente il modo migliore per comprendere questo “paese infranto del Sud del mondo”, ma raccontano anche di noi, perché ci costringono a prendere posizione di fronte alle vanità del potere, alle ingiustizie nei confronti dei più deboli, alla fragilità del nostro tempo, al consumismo imperante e alle componenti più carnevalesche dell’animo umano.

Dall’avamposto più estremo dell’emarginazione sociale Pedro Lemebel ha osservato la società cilena durante la transizione verso la nuova apparente democrazia, e da lì attraverso scrittura, teatro, fotografia e performance visiva si è fatto “cantore degli oppressi”.

Lemebel muore nel 2015 all’età di 62 anni, lasciando un vuoto incolmabile, non solo nel proprio paese.

“In un momento in cui le forze conservatrici si stanno di nuovo risvegliando – afferma Paolo Primavera, editore Edicola- siamo convinti che leggere Lemebel sia, oggi come allora, un atto fortemente rivoluzionario”.

L'autore

Pedro Lemebel nasce nel 1952 in un quartiere popolare di Santiago. Nel 1987 forma, con Francisco Casas, il collettivo Las Yeguas del Apocalipsis, trasformandosi in un mito della scena artistica cilena e nel simbolo internazionale della liberazione sessuale. Dal 1989 pubblica le sue cronache in Cile e all’estero. Nel 1996 conduce il programma Cancionierodi Radio Tierra. Muore all’alba di venerdì 23 gennaio 2015, all’età di 62 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella cultura del paese.