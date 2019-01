Diciotti: Lega in piazza a Milano nel week end a sostegno di Salvini

"Milano in piazza con Matteo Salvini sabato 2 e domenica 3 febbraio. In citta' e' tutto pronto per dirlo forte e chiaro: un ministro dell'Interno che difende il proprio Paese dall'invasione di clandestini e blocca il business degli scafisti non si tocca".

Cosi' il commissario della Lega a Milano e vicecapogruppo vicario alla Camera, Fabrizio Cecchetti, che spiega: "Lo faremo assieme a tanti militanti, cittadini e con numerosi gazebo per la raccolta firme". "Chiunque e in ogni quartiere potra' esprimere la propria solidarieta' a chi, eletto da milioni di italiani, sta eroicamente portando avanti una battaglia di civilta' che qualcuno vorrebbe interrompere trasferendola in un'aula di tribunale", conclude.