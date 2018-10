Dieci cose su Beppe Sala e il Pd a Milano

di Fabio Massa

Oggi si è riunita l'assemblea che ha decretato la fine di Martina come segretario e la proposta di una data per l'assemblea per dare inizio alla (lunghissima) transizione per il Partito Democratico. Il discorso di Beppe Sala è noto (lo trovate QUI). Le polemiche on the record pure. Qui ci sono dieci piccole cose a cui badare.

1. PIRELLINO/ Oggi Beppe Sala è tornato sul progetto "quartieri" che ha presentato ieri. Oltre un miliardo da investire sulla città. I bene informati sanno che gran parte di quei soldi arriverà dalla vendita di un palazzo, il "Pirellino" appunto, che però verrà messo a bando pubblico il prossimo anno. Vendita da tenere d'occhio, considerato che quei fondi sono essenziali per Milano.

2. DIRITTI/ "Noi non deragliamo dai diritti", dice Beppe Sala. Ieri ha detto che inviterà il sindaco di Riace a Milano. Pare che Mimmo Lucano abbia detto sì, e che arriverà sotto la Madonnina a dicembre e (forse) in collegamento già nei prossimi giorni.

3. LE BOCCHE/ Bonifazi questa volta non si è messo al lato del palco, come quando parla il suo leader, Matteo Renzi. Si è messo in fondo, a due passi dalle telecamere. Chissà se ha ripensato a quando il The Mall (luogo dove si è tenuta l'assemblea) celebrava la leadership di Renzi con posti a 1000 euro l'uno.

4. MARTINA/ Prima chiacchiera fitto fitto con Massimo Cacciari, poi sale sul palco giusto in tempo per sentir parlare Beppe Sala. I due si stimano. Quasi 10 anni fa Cacciari propose Martina come segretario del Pd (QUI), oggi lo vede farsi da parte (per ora).

5. AMBIENTE/ Beppe Sala ha la fissa dell'ambiente: "Dobbiamo parlare di più di ambiente", dice. E poi parla di riduzione delle auto. Del resto, con Area B alle porte, è primario che l'attenzione salga su questo provvedimento che farà molto discutere a Milano ma non solo.

6. SORRISI/ Franco Mirabelli, il senatore leader di Area Dem in Lombardia, ha accompagnato Dario Franceschini dalla Stazione al The Mall. E' contento, Mirabelli, e se ne va in giro sorridente. Forse per i congressi provinciali e regionali?

7. PORTA OLIMPIADI/ "Sul treno delle Olimpiadi noi ci saliamo non perché ci servano a far svoltare il mandato, visto che abbiamo fatto molte cose", precisa Beppe Sala. Il mondo degli affari intanto ha messo gli occhi sullo scalo di Porta Romana: con il villaggio olimpico chi comprerà là farà un affare vero.

8. SCACCIAPENSIERI/ Beppe Sala: "Parliamo di congresso ma ricordiamoci che un segretario ce l'abbiamo", riferendosi a Maurizio Martina. L'assemblea batte le mani. Martina invece no, e alza le sopracciglia. Sovrappensiero.

9. ELEGANCE/ Elegantissima, Chiara Bazoli. E' una delle prime volte (forse la prima) che accompagna Beppe Sala a un evento politico. Si siede dietro il posto del primo cittadino, anche se il sindaco sta praticamente sempre in piedi finché non sale sul palco. Grandi sorrisi e molta finezza.

10. QUESITI/ Domanda: ma perché tutti parlano di coop? Boh. Beppe Sala: "Avete sentito Assolombarda, e Carlo Bonomi? Noi parliamo sempre con loro, e noi continuiamo a parlare con le coop". Poco prima Leonardo Becchetti, chiamato a parlare del "manifesto economico e sociale per la società generativa", le aveva citate. Qualcosa bolle in pentola, ma che cosa?