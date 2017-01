Il "Glorious Bistrot Cafè" di Diesel a Milano

Diesel apre il suo spazio dedicato al food all'interno dei locali in Galleria del Toro, dove è ospitata la propria flagship. Lo riporta Pambianco News: il concept del "Bistrot Glorious Café" è quello di una caffetteria, pasticceria e panetteria che propone anche una serie di altri piatti sia per il consumo in loco sia per il take away. Partner di Rosso è Autogrill, che si è avvalsa a sua volta della collaborazione con l'Università di Pollenzo.