Grande successo per Dietro le quinte di "The Genius Experience"

Grande successo per dietro alle quinte di “The Genius Experience”

“The Genius Experience” è la prima mostra immersiva con anche opere originali. Per dare la possibilità al pubblico di comprendere cosa sia una mostra immersiva e cosa voglia dire realizzarla, gli organizzatori hanno pensato di proporre un evento nell'evento, permettendo grauitamente a chi lo desidera di scoprire il "dietro le quinte" dell'evento.

L'appuntamento presso la Cripta di San Sepolcro (in piazza San Sepolcro a Milano) previsto per martedì 26 Febbraio alle 17.00, pochi giorni prima dell’inaugurazione della mostra, ha avuto un tale successo da registrare un sold out.

I fortunati che sono riusciti a prenotare il loro posto, saranno accolti da MedialArt e i video artisti di The Fake Factory che racconteranno loro come attraverso le mostre immersive l’esposizione diventi un’opera a sé, nel totale rispetto dei capolavori originali.

Un’occasione unica per vivere in anteprima questa nuova esperienza grazie alla proiezione a 360° delle opere di Leonardo Da Vinci e di Andy Warhol, alla scoperta della tecnologia “DIMENSIONS” – Infinity Dimensions – sviluppata nei laboratori di The Fake Factory, che utilizza sistemi di videoproiezione che permettono di riprodurre opere e immagini in ultra HD definition creando ambienti immersivi, dinamici e visivamente spettacolari.

Per saperne di più: www.thegeniusexperience.it