Diffamò Salvini, appello conferma condanna fotografo Toscani

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 8 mila euro di multa nei confronti del fotografo Oliviero Toscani per avere diffamato il leader leghista Matteo Salvini. Al centro del processo, le parole pronunciate da Toscani durante la trasmissione 'La zanzara' su Radio 24 nel dicembre 2014: "Ma poverino - disse, commentando alcuni scatti su Salvini pubblicati dal settimanale 'Oggi' - non ha proprio niente da fare. In quelle foto sembra un maialino sotto il piumino. Uno che dice di uscire dall'Europa e poi si fa fotografare cosi'". E aveva aggiunto: "Salvini fa i pompini, va benissimo per quello. A chi li fa? Salvini fa i pompini ai cretini, fa anche rima. Prende per il culo chi vota". Per queste frasi, Toscani era stato condannato nel luglio 2017 e oggi e' arrivata la conferma. All'epoca, il politico disse che avrebbe devoluto il denaro a una giusta causa.