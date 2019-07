Digitale: a Milano il primo blockchain district d'Italia

Nasce a Milano il primo distretto italiano dedicato alla blockchain. Il progetto e' presentato e promosso da Le Village by CA Milano, hub dell'innovazione di Credit Agricole in Italia, e Iconium, la prima societa' fintech italiana dedicata al lancio, sviluppo, e partecipazione in progetti legati a criptovalute e altri asset digitali. L'obiettivo del distretto, con sede in corso di Porta Romana, e' sostenere le giovani aziende italiane che si occupano di blockchain e contribuire allo sviluppo di tali tecnologie in tutti gli ambiti dell'economia italiana e internazionale. Le Village ha l'obiettivo di selezionare, sostenere e promuovere startup che operano in sette ambiti, definiti le "7F": tre legate alle eccellenze italiane del territorio (Food, Fashion, Furniture), tre a settori legati a Cre'dit Agricole (Fintech/Insurtech, Future Mobility, France) e il settore Farmaceutico. Con il trasferimento del suo team all'interno della sede milanese di Le Village, Iconium avra' il ruolo di polo d'attrazione per tutte le realta' - startup e non - che intendono crescere all'interno del settore blockchain, la tecnologia nata con Bitcoin e applicabile a diverse soluzioni grazie a un database digitale distribuito. "Siamo entusiasti di questa partnership - commenta Gabriella Scapicchio, alla guida di Le Village - in quanto la tecnologia della blockchain ha applicazioni trasversali su tutti i nostri verticali di interesse. Avremo modo di condividere e implementare un palinsesto di eventi e attivita' sempre aggiornato e di alto profilo, dando cosi' un contributo all'ecosistema dell'innovazione". "L'industria della blockchain rappresenta un'opportunita' straordinaria di sviluppo dell'economia del nostro Paese", sottolinea Fabio Pezzotti, amministratore delegato di Iconium.