Diletta Leotta presenta Youth Milano: tra cosmesi, business e famiglia. FOTO

Diletta Leotta presenta Youth Milano: tra cosmesi e business

Diletta Leotta ha presentato nel tardo pomeriggio di ieri alla Rinascente di Milano la nuova linea di cosmetici Youth Milano di cui è testimonial. Youth Milano è nata dell’esperienza del chirurgo plastico Mirko Manola, fratellastro di Diletta. Che ha spiegato: “Volevamo una persona vera, genuina e di sani principi, che non avesse mai rappresentato altri marchi. Diletta Leotta rispecchia i nostri prodotti, naturali come lei”. Del resto, il prodotto è stato lanciato da Malema, società di cui Diletta Leotta è amministratrice stessa assieme al fratello Mirko ed al suo compagno Matteo Mammì, direttore programmazione e produzione di Sky Sport. La società a responsabilità limitata si è costituita, come riporta Calcio Finanza, nel novembre del 2017 ma l'attività è iniziata formalmente nel settembre di quest’anno.

La conduttrice ha spiegato: “Youth Milano è un marchio nuovo, giovane, i suoi prodotti sono realizzati con estrema dedizione e con formule innovative, sono adatti a donne dinamiche, impegnate e sempre in movimento. Donne che per tanti motivi, dal lavoro alla vita privata, sono attente alla cura della pelle, del loro aspetto e ricercano prodotti naturali proprio come me“.

Youth Milano, spiegano i promotori, fonde principi fitoterapici, un approccio scientifico e la tradizione farmaceutica. Le formule innovative coniugano naturalezza ed efficacia, materie prime ricercate e principi attivi di primissima qualità. Inoltre, tutti i prodotti sono dermatologicamente testati e privi di parabeni, peg, nickel e derivati del petrolio.