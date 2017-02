Diletta Leotta, procura di Milano indaga sulle foto 'rubate'

Diletta Leotta, procura Milano indaga su foto 'rubate'



Aperto un fascicolo a carico di ignoti per la vicenda degli scatti rubati dal cellulare di Diletta Leotta, volto di Sky Sport.



LE INDAGINI - La Procura di Milano indaga sulle foto hackerate alla giornalista sportiva di Sky Diletta Leotta nel settembre scorso. L'ipotesi di reato e' quella di accesso abusivo al sistema informatico, reato punito con pene fino a 3 anni di carcere. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto facente funzioni Alberto Nobili, era nata in seguito alla denuncia presentata alla Polizia Postale dalla stessa conduttrice le cui foto e video intimi, custoditi sul cloud dell'i- phone, erano diventati virali.



"Quello che e' successo a Diletta e' estremamente grave - scriveva all'epoca l'ufficio stampa della giornalista - il suo telefono e' stato hackerato e alcune sue foto privatissime di anni fa, insieme a evidenti fotomontaggi, sono state distribuite in rete da moltissime persone".