Dilium vince il contest 'Call for ideas' dedicato ad AI e Big Data

Ieri sera, all'evento presso Milano LUISS Hub, Réseau Entreprendre Lombardia (REL) - Associazione senza scopo di lucro che accompagna gratuitamente gli aspiranti neo-imprenditori nell’avvio della propria attività con l’obiettivo di creare posti di lavoro nella Regione – e Arval Italia – società del Gruppo BNP Paribas leader nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità – hanno premiato DILIUM S.r.l., la startup che, con il progetto “CARSCARE”, l'App che consente di controllare via streaming le condizioni del veicolo in sosta, è stata scelta come vincitrice della II CALL FOR IDEAS Automotive Intelligence e Big Data.

L'obiettivo della CALL FOR IDEAS era quello di selezionare tra i maker, gli innovator e le startup che operano nel settore dell'Artificial Intelligence e dei Big Data, i migliori progetti altamente innovativi, che prevedono l'utilizzo di metodologie di analisi predittiva e di strumenti avanzati, in grado di guidare il processo decisionale degli operatori del settore. “Réseau Entreprendre Lombardia – commenta Fabrizio Barini, Presidente di REL – con l'esito della seconda CALL in partnership con Arval, conferma il sodalizio con Arval nell'operare nel settore dell'innovazione tecnologica, ed è pronta per accompagnare, insieme ai propri soci – imprenditori e professionisti - la neo-impresa Dilium S.r.l., per contribuire a creare posti di lavoro in Lombardia anche nel ramo dell'Automotive Intelligence e dei Big Data”.

“Con oltre 200.000 veicoli in flotta che circolano sul territorio nazionale, Arval, in qualità di leader del settore, è concretamente impegnata nella proposta di prodotti e servizi che possano contribuire a una mobilità smart. Inoltre, è nel DNA della nostra società lavorare in un’ottica di “open innovation”, sostenendo quelle startup che possono contribuire all’implementazione di progetti all’avanguardia per realizzare una mobilità intelligente – spiega Alessia Pedersini, Marketing, Communications & CSR Director di Arval Italia – Per questo, abbiamo scelto di affidarci a Réseau Entreprendre Lombardia, che ci supporta nel trovare le migliori idee e progetti pensati da startup innovative e innovatrici, come Dilium”.

“Dilium è una startup innovativa milanese giovane e intraprendente che risponde ai bisogni di un mercato sempre più dinamico con soluzioni ad hoc per la Digital Transformation, avvalendosi di tecnologie di frontiera quali Intelligenza Artificiale, BlockChain, Machine Learning e Realtà Aumentata – dichiara Donato De Ieso, il founder della startup Dilium S.r.l. – Siamo molto orgogliosi del riconoscimento ottenuto che ripaga gli sforzi di tutto il team nel progettare una soluzione innovativa e performante per il mondo dell'automotive quale CARSCARE l'App che consente di controllare via streaming le condizioni del veicolo in sosta. Dilium S.r.l. è stata premiata da Réseau Entreprendre Lombardia con un percorso semestrale di Accompagnamento in professionalizzazione con il metodo Réseau Entreprendre, del valore indicativo di 20.000 euro (per circa 130 ore di consulenza dei soci REL); da Arval, con la riserva d'opzione per valutare l’opportunità di instaurare una collaborazione futura, da definirsi nei termini e nelle modalità.