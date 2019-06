'Dimagrire, porca miseria!' vi dice tutto quel che c'è da sapere sulle diete

di Debora Bionda

Chi non è mai stato a dieta almeno una volta nella vita? È successo a tutti di ritrovarsi con qualche chilo di troppo e non piacersi. Non è solo una questione estetica, è qualcosa di più profondo, un non star più bene nei propri panni. E allora eccoci a correre ai ripari, a comprare frutta e verdura come se non ci fosse domani. Anzi no, la frutta contiene zuccheri, via anche quella. Pane e pasta diventano nemici giurati. Via libera a beveroni dimagranti, corsa, palestra, superfood, tè verde, integratori per bruciare di più e rimedi miracolosi. E poi dieta del minestrone, chetogena, crono dieta, paleo dieta, del limone, a zona, chi più ne ha più ne metta, ma risultati pochi. I primi giorni si parte carichi e determinati, ma l’entusiasmo finisce velocemente. Si va da dietologo, dal nutrizionista, dal santone e pure in chiesa, non si sa mai che succeda un miracolo.

Se volete un libro che vi dica la verità, tutta la verità, anche quella scomoda, “Dimagrire, porca miseria! - Comfort Book” (Hygeia Press) di Elisa Origi fa per voi. L’autrice di Cardano al Campo (VA) racconta con ironia, senza mai essere banale, né superficiale, il magico mondo delle diete e tutte le emozioni che si vivono quando il rapporto con il proprio corpo inizia a essere difficile.

Un libro che si divora in un attimo, da tenere sempre a portata di mano, quando quei chili di troppo proprio non se ne vogliono andare, quando si esce con l’amica che pur non rinunciando mai al dolce non ingrassa, quando ci si sente giù e si ha bisogno di un sorriso. Del resto, la definizione di “comfort book” è azzeccatissima. È un libro che parla delle nostre debolezze, del rapporto con il corpo e con il cibo, di quanto la nostra mente influisca su tutto, anche il metabolismo.

Un libro trasversale e transgenerazionale: vi si ritrovano donne e uomini, ragazzi, adulti e molto più che adulti. Vi sentire messi a nudo, vi chiederete come l’autrice fa a sapere certe cose che pensavate fare solo voi. Vi consolerà sapere che certi piccoli peccatucci non sono molto più comuni di quel che si possa credere.

“Dimagrire, porca miseria!” vi aiuterà anche a perdonarvi per quello sgarro, per quella tentazione a cui non avete saputo resistere. E cosa c’è di meglio dell’amarsi per riuscire a perdere peso?

Elisa Origi non è una nutrizionista, né una dietologa, è una donna e come molte donne ha provato tante, ma proprio tante diete e sa bene come ci si sente quando ci si guarda allo specchio e ci si vorrebbe vedere più magri, ma anche più sicuri e determinati perché il nostro corpo è lo strumento con cui ci muoviamo nel mondo.

La scelta di procedere per racconti e tappe rende il volume davvero efficace: colpisce lì, dritto al cuore, o forse è meglio dire in quell’angolo del cervello deputato ad accompagnarci nei cambiamenti e nel superare le sfide.

Non avete letto nulla sulle diete? Questo libro fa per voi. Avete già letto tutto sulle diete? Be’, questo libro fa per voi, perché così non ve ne ha parlato nessuno.

Attenzione, non lo troverete in libreria ma solo online, su Amazon e Ibs.

Titolo: “Dimagrire, porca miseria! – Comfort Book”

Autore: Elisa Origi

Casa Editrice: Hygeia Press