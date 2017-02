Carlo Maria Martini

Diocesano, Scola: il museo ha bisogno di aiuti. Le mostre? Sono in perdita



L'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, vede il futuro del Museo Diocesano, dedicato oggi a Carlo Maria Martino, "come una possibilità e un'occasione, se sarà sostenuta da tutti e non solo dalle istituzioni ecclesiastiche perché queste realtà costano molto e quindi abbiamo bisogno dell'apporto di tutti".



Un modo, ha proseguito, "che aiuti nell'intento che il cardinale Martini ebbe" e cioè "attraverso l'arte arrivare alla radice di tutta la questione" con un intento quasi di "amore ed educazione verso il popolo milanese". "La Diocesi si accolla un bel peso da questo punto di vista. Non c'è mostra che non sia in perdita. Il peso degli sponsor stante questa situazione che si è creata negli ultimi 7-8 anni non è più quello di prima" ha concluso Scola.