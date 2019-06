Direzione Nord riaccende i riflettori sul futuro. Focus sull'innovazione

Direzione Nord riaccende i riflettori sul futuro, 6-7 giugno allo Spazio EDIT

Al via oggi a Milano il sesto evento della rassegna Direzione Nord, uno spazio ideato dal giornalista Fabio Massa e realizzato da Esclusiva Srl e Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione, in cui potersi confrontare sugli argomenti di più stretta attualità che interessano il futuro, i territori, l’economia, la cultura, durante l’intero arco dell’anno.



Futuro Direzione Nord è uno dei tre appuntamenti - insieme a SaluteDN e ItaliaDN- diventati il punto di riferimento per l’approfondimento dei temi che riguardano la salute, il nostro Paese e l’innovazione con i protagonisti che tengono vivo il dibattito nello scenario nazionale. #FuturoDN - questo l’hashtag di riferimento per l’iniziativa- si svilupperà in due giornate di lavori.



Il tema di oggi sarà: “L’innovazione che allunga la vita”. Si parlerà di blockchain, dello studio delle malattie rare, dell’importanza degli screening e dei servizi sociosanitari nell’approccio globale alla salute dell’individuo, e della telemedicina.



Domani invece spazio a: Energia, mobilità, trasporti, agricoltura. Sul palco interverranno, tra gli altri, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Stefano Buffagni, il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, gli assessori di Regione Lombardia Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e disabilità) e Giulio Gallera (Welfare), Alessandro Morelli, (Presidente Commissione Trasporti e Telecomunicazioni Camera dei Deputati), il membro della Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo Pietro Bussolati, il presidente della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Marco Giachetti e il presidente del Gruppo Cap Alessandro Russo.