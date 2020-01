Disabile annega in una piscina di Milano: aperta una indagine

Un ragazzo disabile di 32 anni è stato dichiarato morto a seguito di quanto avvenuto questo pomeriggio nella piscina di Quarto Cagnino, in via Lamennais a Milano. Il giovane, Davide Duma il suo nome, stava seguendo un corso di nuoto assieme ad un gruppo di ragazzi appartenenti alla comunità "Le Chiavi di Casa". E' affogato dopo essere finito in una zona della piscina con l'acqua più alta. La bagnina è intervenuta, ma non abbastanza rapidamente per evitare che il giovane, affetto da sindrome Cornelia de Lange, andasse in arresto cardiocircolatorio. La Procura ha aperto una indagine per omicidio colposo a carico di ignoti.