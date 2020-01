Disabile rischia di annegare durante un corso di nuoto: è gravissimo

Un disabile di 32 anni ha rischiato di annegare a Milano ed è ora in gravissime condizioni. Il giovane si trova in ospedale dopo aver rischiato di annegare in una piscina di Milano stava svolgendo un corso di nuoto. E’ quanto emerge dalla prima ricostruzione dei carabinieri. D.D., infatti, si era recato nella struttura con altri disabili per una lezione collettiva di nuoto. Dopo essere entrato in vasca, tuttavia, è arrivato probabilmente in una zona della piscina dove l’acqua era più alta; non riuscendo a stare a galla, è andato nel panico ed è rimasto per troppo tempo sott’acqua in apnea. Il bagnino della struttura ha visto subito quanto stava succedendo e si è gettato a salvarlo, ma quando ha trascinato il 32enne fuori, questo era già andato in arresto cardiocircolatorio.