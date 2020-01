Disabili ammessi a San Siro. Cambia la regola sulle stampelle

Lieto fine allo stadio Meazza. Dopo la testimonianza resa ad Affaritaliani.it Milano lo scorso lunedì circa le nuove restrittive norme di sicurezza, il venticinquenne disabile Andrea Zerega mercoledì sera è tornato allo stadio per la partita di Coppa Italia con la Fiorentina.

«Stavolta nessun problema - ci dice - sono arrivato appena in tempo e non ho avuto ostacoli all’ingresso disabili. Come me anche gli altri. Mi hanno detto che la norma che impediva di portare a San Siro le stampelle è stata subito cambiata».

Ritieni che la tua denuncia c’entri qualcosa?

«Assolutamente sì! Pochi minuti dopo la pubblicazione del pezzo sono stato chiamato dalla società Inter, incredibile. E ho saputo poi che c’è stata una riunione all’inizio della settimana, per rivedere quella norma di sicurezza. Hanno rivisto anche un’altra cosa, utilissima: la possibilità di cambiare il nome dell’accompagnatore sul biglietto, in caso sorgesse un imprevisto dell’ultimo minuto»

Tutto è bene quel che finisce bene.

Amelia Cartia