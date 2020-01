Disabili, dietrofront Regione: stop taglio contributi a famiglie

Disabili, la mobilitazione delle famiglie porta il consiglio regionale lombardo ad approvare due mozioni con le quali si impegna la Giunta a rimettere mano alla delibera varata il 23 dicembre con la quale si decurtava l'assegno mensile assicurato ai genitori che non possono lavorare per assistere il proprio figlio non autosuficente. Una riduzione dell'assegno mensile da mille a 600 euro che Regione aveva giustificato con l'aumento notevole dei beneficiari: dai 2.400 del 2013 ai 9.200 del 2019, dovuto al cambiamento di alcuni criteri da parte dello Stato nell'individuare i requisiti per godere dei contributi. E se pure il Governo e la stessa Regione hanno aumentato la propria parte di stanziamenti, i conti sembravano ancora non tornare a Palazzo Lombardia. Da qui il taglio. Ora il dietrofront, con una delibera firmata dai capigruppo di maggioranza che impegna la Giunta a stanziare più fondi. E' passata anche una più esplicita mozione Pd, con il sostegno dell'M5S che ha chiesto e ottenuto il voto segreto, che impegna la Giunta "a rivedere la delibera ripristinando criteri ed entità del contributo come nel 2019, incrementando l’attuale quota, insufficiente, di cofinanziamento con risorse autonome regionali".