Disabili: intesa Regione Lombardia-ministero su inclusione sociale

La Giunta Regionale ha approvato, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilita' Stefano Bolognini, il protocollo d'intesa tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lombardia finalizzato al sostegno di progetti in materia di vita indipendente e di inclusione nella societa' delle persone con disabilita'. E' stato definito un finanziamento di oltre 2 milioni di euro, che saranno destinati a 27 ambiti territoriali lombardi che si sono candidati, avendo i requisiti e che sono rappresentativi del territorio regionale. Ogni ambito territoriale ricevera' fino a 80.000 euro e sara' prevista una compartecipazione fino a 20.000 euro. Tale finanziamento sara' disponibile sul bilancio regionale del 2020. "Si tratta di un atto molto importante per Regione Lombardia e per gli ambiti territoriali - ha spiegato l'assessore Bolognini -, che dimostra la capacita' progettuale dei nostri Comuni e la sensibilita' e concretezza messa in campo in un ambito delicato come questo. Un altro concreto tassello nel contesto del complesso percorso di inclusione delle persone con disabilita' e nella costruzione di servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e inclusione sociale".