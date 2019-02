Disco Vogue Italia, il party organizzato da Vogue per la MFW

Venerdì sera, presso il MiB Milano, si è tenuto l’evento “Disco Vogue Italia” organizzato da Vogue Italia per celebrare la settimana della moda milanese.

Momento clou del party è stato “Midnight spaghetti” firmato Barilla, partner protagonista dell’evento, che da 140 anni coltiva la passione per la pasta e si impegna per far vivere alle persone le migliori esperienze. Ad orchestrare questo momento dedicato al gusto lo Chef Davide Oldani.

I due brand italiani, infatti, da più di mezzo secolo contribuiscono a caratterizzare lo stile di vita italiano e ad esportarlo in tutto il mondo, diventando icone riconosciute a livello internazionale. Vogue Italia e Barilla hanno accompagnato, testimoniato e talvolta influenzato i consumi e gli stili di vita degli italiani e, soprattutto, li hanno esportati dall’Italia all’estero. Oggi come ieri, Barilla e Vogue Italia rappresentano l'eccellenza made in Italy dove la tradizione si fonde con l'innovazione, la passione con la qualità e la semplicità con l'eleganza di quello stile tipicamente italiano che diviene timeless e riconoscibile al tempo stesso.

Da qualche anno Vogue Italia, brand che da sempre celebra l’estetica e il bello attraverso la forza dell’immagine, mette la propria autorevolezza al servizio della promozione del cibo sano, della convivialità e di una dieta equilibrata. Valori condivisi anche da Barilla e comunicati durante la serata attraverso l’hashtag #yescarbs. Un invito a mangiare bene e di gusto, un inno a godersi la vita.

Ad accompagnare gli ospiti il dj set di James Righton e Sergio Tavelli.

Special thanks to:

Moët & Chandon Impérial en magnum, le preziose bollicine dell'iconico champagne con cui gli ospiti hanno brindato e il cui brand ambassador dal 2012 è Roger Federer, nonché brand Ambassador e testimonial di Barilla dal 2017.

Belvedere Vodka, partner consolidato della settimana della moda, che ha celebrato l’iconico evento con cocktail esclusivi.