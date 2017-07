Brescia, disposto ospedale psichiatrico per ex miss Padania



Il gip del tribunale di Brescia ha disposto il ricovero in ospedale psichiatrico per Alice Grassi, Miss Padania nel 2003, arrestata a marzo scorso per stalking nei confronti dell'ex fidanzato. Secondo quanto scrive il Giornale di Brescia la ragazza ha contestato la decisione, sottolineando che non è pazza: "Sono pronta a fare qualsiasi percorso di disintossicazione, ma non sono psichiatrica e non merito di finire in una struttura cosi'".



Secondo il gip Paolo Mainardi "Alice Grassi va ricoverata in Rems" perchè l'ex miss, 32 anni, "ha una dipendenza da alcol e droga".