Divorzio Berlusconi-Lario, i giudici: Silvio può pignorare Veronica

C'è il via libera del giudice di Monza all'azione intrapresa da Silvio Berlusconi che può procedere con il pignoramento dei beni della ex moglie Veronica Lario. La quale di recente si e' vista confermare dalla Cassazione la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano le ha revocato l'assegno di divorzio invitandola a ridare indietro al Cavaliere 46.345.600 euro. Ieri Nicola Greco ha rigettato la richiesta dei legali della donna di sospensiva della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo firmato attorno alla meta' dello scorso luglio da un altro giudice monzese, Carlo Albanese. Decreto che riguardava il maxi assegno che lei dovrebbe restituire al leader di Forza Italia, assistito dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli e Valeria De Vellis. Se lo ritiene, il Cavaliere può quindi ora pignorare gli altri beni della ex moglie oltre a quelli gia' pignorati a partire dal 4 settembre e cioe' i conti correnti a lui stesso intestati in 19 banche su cui sono depositati somme di denaro, titoli, obbligazioni e quant'altro a sua volta bloccati da Veronica nell'aprile del 2017 quando, in una precedente fase della complessa vicenda giudiziaria, si riteneva creditrice di circa 23 milioni. Si attendono ora ulteriori contromosse da parte dei legali della Lario.