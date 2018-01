Marco Cappato

Dj Fabo, Cappato: "Ogni giorno lettere da chi mi chiede di morire con dignità"

"Negli ultimi due anni, da quando ho pubblicizzato la mia disobbedienza civile, ogni giorno ho ricevuto almeno una mail da persone che mi chiedono come possono morire con dignita'". Cosi' Marco Cappato, in una intervista al Corriere della Sera, imputato nel processo per il suicidio assistito in Svizzera di Dj Fabo e di cui si aspetta in questi giorni la sentenza (il pm ha chiesto l'assoluzione "perche' il fatto non sussiste", ndr). "Sarebbe molto importante per l'Italia" afferma il leader dell'Associazione Luca Coscioni, se la sentenza accogliesse "la ragione costituzionale posta dal pm".

Di Michele Gesualdi, simbolo della lotta alla Sla, morto ieri, Cappato sottolinea "il suo intervento sul biotestamento", molto importante "per smontare quella finta contrapposizione tra laici e cattolici sul fine vita che a qualcuno piace poter coltivare". Il leader dell'Associazione Luca Coscioni ricorda Piero Welby, "la prima persona che ho aiutato a morire", e la sua ironia "che ho ritrovato sempre - precisa - nelle persone che ho accompagnato in una morte dignitosa". Senso dell'umorismo spiccato ("credo derivi da una consapevolezza e da una determinazione piena") anche in Walter Piludu e in Dj Fabo di cui racconta: "Era programmato che sarebbe morto dopo una mezz'oretta, e si stava mangiando uno yogurt. Mi ha detto: 'Ehi Marco questo yogurt svizzero e' proprio buono, se non muoio me lo porto a Milano'". Ed e' proprio l'ironia il criterio per decidere se "aiutare le persone". "Quando mi cercano persone particolarmente afflitte che vogliono morire perche' sono sole e disperate, io consiglio di rivolgersi a uno psichiatra. Non mi do da fare per una morte dignitosa. Ecco a cosa servirebbe la legalizzazione dell'eutanasia. A prevenire tanti suicidi di malati terminali o di depressi".