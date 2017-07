Dj Fabo: gip, entro 7 giorni decisione su Cappato



Entro una settimana il gip di Milano Luigi Gargiulo decidera' sulla posizione dell'esponente radicale Marco Cappato, indagato per aiuto al suicidio in relazione alla morte di dg Fabo in Svizzera. Quattro le opzioni davanti al giudice: archiviare l'indagine, indicare approfondimenti istruttori, ordinare sempre al pm di formulare entro 10 giorni l'imputazione coatta per poi fissare l'udienza preliminare oppure mandare gli atti alla Consulta.



Nei giorni scorsi, sia la Procura sia la difesa di Cappato hanno depositato delle memorie in cui chiedono al gip di valutare se eccepire o meno l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, quello relativo l'istigazione o all'aiuto al suicidio. Il gip Gargiulo lo scorso maggio non aveva accolto la richiesta di archiviazione proposta dai pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini.