Dj Fabo, oggi la sentenza per Cappato. Anche i pm sperano in assoluzione

E' attesa per oggi nel tribunale di Milano la sentenza nei confronti del leader radicale Marco Cappato, accusato del reato di 'aiuto al suicidio' per avere accompagnato a morire in Svizzera Fabiano Antoniani, meglio noto come Dj Fabo. Sperano in una assoluzione anche i pubblici ministeri Tiziana Siciliano e Sara Arduini che, come hanno spiegato nella requisitoria, si rifiutano di rappresentare l'accusa in questo processo perche' "anche Cappato rappresenta lo Stato" e qui lo Stato non puo' volere una condanna.

Non sara' una camera di consiglio breve quella dei giudici (presidente Ilio Mannucci Pacini). Soprattutto i giudici popolari non sono riusciti a nascondere nelle fasi piu' intense di un processo ad alto tasso di emotivita' le loro emozioni, in particolare di fronte ai racconti della fidanzata e della mamma di Antoniani e alla proiezione del video che ha mostrato la cruda sofferenza del 40enne milanese cieco e tetraplegico dopo un incidente, ma lucido nella scelta di andare a morire alla clinica Dignitas di Zurigo, mordendo un pulsante che ha iniettato nel suo corpo un liquido letale.

Nelle memorie depositate nell'ultima udienza, il procuratore aggiunto Siciliano, apparsa anche lei commossa in piu' passaggi del dibattimento, e la piu' giovane collega Arduini, hanno suggerito alla Corte diverse strade per arrivare a un verdetto di assoluzione o comunque di non condanna, a partire dal testo dell'articolo che prevede questo reato, applicato di rado nelle aule: "Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualunque modo l'esecuzione, e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni".

Secondo i magistrati, Cappato non ha rafforzato la volonta' di Antoniani perche' essa era "fermissima e autonomamente maturata, come emerso dall'istruttoria dibattimentale", in primo luogo proprio dal video registrato dalle 'Iene'. Quanto all'"aiuto materiale" non ci sarebbe stato, sulla base di un'interpretazione corretta dell'articolo del 580 alla luce della Costituzione, delle Convenzioni e della giurisprudenza europee. Per i pm, che hanno chiesto l'assoluzione 'perche' il fatto non sussiste', c'e' "un diritto all'autodeterminazione e alla dignita' da cui deriva un vero e proprio diritto costituzionalmente garantito in capo al malato irreversibile o terminale, le cui condizioni possano essere considerate lesive della dignita' umana, a chiedere e ottenere aiuto per porre fine alla propria esistenza".

L'altra strada indicata alla Corte, solo se non dovesse ritenere giusta l'assoluzione, e' quella che porta alla Consulta per valutare la legittimita' costituzionale nella parte della norma che "non esclude la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il malato terminale o irreversibile a porre fine alla propria vita quando il malato stesso ritenga le sue condizioni di vita lesive del suo diritto alla dignita'". Diversi i principi costituzionali ed 'europei' che sarebbero violati in questa lettura dall'articolo 580 che "sancendo il divieto assoluto di aiutare chiunque si trovi in condizioni indegne si trasforma in un 'obbligo di vivere' anche quando le condizioni di vita sono ormai a tal punto deteriorate da rendere la vita stessa fonte di una violazione della dignita'". Ma anche l'articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto alla rinuncia delle cure, tenendo presente che in questo caso andrebbe declinato nel senso di consentire il suicidio assistito perche' fermare i trattamenti 'salva - vita' avrebbe significato esporre Fabo a una lunga agonia.



Cappato ha chiesto di essere assolto con una formula che sancisca il diritto per Antoniani e altri come lui a morire col suicidio assistito anche in Italia. Non gli basta una 'semplice' assoluzione come accaduto nel caso dell'ex portiere d'albergo Angelo Tedde dichiarato innocente dal Tribunale di Vicenza nel 2016 per avere accompagnato in Svizzera l'amica 85enne Oriella Cazzanello.