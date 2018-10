Dl sicurezza, Sala chiede a Salvini più vigili su strada a Milano

Dl sicurezza: Sala, spero aiuto Salvini per piu' vigili su strada

Se e' vero che nel decreto Sicurezza mancano le voci riguardanti le nuove assunzioni nelle forze dell'ordine e nella polizia locale almeno per coprire il turn over, e' anche vero che "sui vigili anche le citta' hanno le loro colpe, come quella di aver accettato negli anni che la quota parte dei vigili che sono per strada rispetto a quelli che sono negli uffici non sia l'ideale. E' chiaro che oggi avremmo bisogno di piu' persone in giro ed e' quello che ci chiedono i cittadini".

La riflessione e' del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che questa mattina a margine del Domusforum, ha risposto cosi' alla domanda di un cronista. Per affrontare il tema sicurezza, "importante" e al centro del "dibattito" anche a Milano, il primo cittadino pero' ha auspicato l'ausilio del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Salvini e' milanese, ci sono tanti modi di vedere che ci separano, ma conosce la citta' e quindi conto su un aiuto".